Манижа угрожает журналистам судом

«Уважаемый мной до сегодняшнего вечера журнал Wonderzine не побрезговал желтизной. Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело - комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое - профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом. Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи. В отличие от журналистки, которая «не исключает» правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы «Коммерсанта»), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти «телеграм-разоблачения»»? - сообщила Манижа в соцсетях.



Manizha

Ранее Wanderzine опубликовал статью "Почему выступление Манижи на Евровидении не радует". В тексте главный редактор портала Юлия Таратута сослалась на телеграм-канал "Инфобомба" и издание "Ленправда", которые писали, что певицу в отборе продвигали "высокие покровители" — замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг президента Юрий Ковальчук.

«Я с удовольствием взгляну на подтверждение информации, которые вы, Wonderzine, так легко вбросили в публичную среду. Разочарована в издании, в которое верила очень много лет. Бесконечно жаль. Клевета не останется безнаказанной», - угрожает Манижа.

Угрозы Манижи, возможно, косвенно подтверждают факт высокого покровительства певицы во власти, однако не доказывают его.

На конкурсе «Евровидение 2021», где при голосовании никакая возможная поддержка олигархов или чиновников не имеет значения, певица Манижа заняла 9 место, и это один из худших результатов в истории конкурса для России.