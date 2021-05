Манижа угрожает журналистам судом

Певица приняла решение немного изменить припев. В строчке «You are strong enough to bounce against the wall» («Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены») певица поставила слово break («ломать») вместо bounce («отскакивать»).





«Я немного изменила песню, когда записывала ее, до релиза. И я решила, что нет, мы не "отскакиваем" от стен, мы здесь для того, чтобы ломать их», - заявила она на пресс-конференции в Роттердаме.