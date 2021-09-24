Manizha выпустила концерт из пяти песен «Russian Woman Show»

В макси-сингл вошли 5 треков: кавер песни Аллы Пугачевой «Самолеты улетают», фолковая баллада «Держи меня Земля» (авторства Манижи, но очень похожая на пугачевскую же интерпретацию русской народной песни «Реченька») - обе с Кириллом Рихтером, а также уже известные песни Vanya, Stand Up и Russian Woman.
Песню «Самолеты улетают» Манижа поет в спектакле «Наша Алла» в Гоголь-центре.
«Каждый раз, когда я пою эту песню, задаюсь вопросом: «Как АБ переживала одно предательство за другим, но никогда… не предавала себя?». Вы великая женщина, Алла Борисовна. Спасибо вам! Я горжусь тем, что могу исполнять эту песню. И сейчас она мне очень помогает выжить. Спасибо Антону Севидову, что в свое время привел меня в Гоголь-центр и был со-автором новой аранжировки «Самолеты Улетают». Спасибо Кириллу Серебренникову за то, что раскрыл меня в спектакле «Наша Алла» и помог поверить в себя еще сильнее».
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