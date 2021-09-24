Manizha выпустила концерт из пяти песен «Russian Woman Show»

Манижа попыталась перепеть Аллу Пугачеву (лучше не слушать!) Премьера кавер-версии песни Аллы Пугачевой «Самолеты летают» в исполнении певицы Манижи состоялась в эфире «Авторадио». Представительница России на «Евровидении-2021» во время живого концерта в шоу «Мурзилки Live» сообщила, что официально на всех стриминговых площадках песня выйдет в конце сентября.

Manizha



«Я обожаю эту песню, я обожаю Аллу Борисовну Пугачеву. Я благодарю ее за то, что она разрешила мне исполнять эту песню. В конце сентября она выходит официально на всех источниках. Мы ее исполнили вместе с Кириллом Рихтером, невероятным композитором. Это будет красивая песня, красивое видео, я ее очень жду...

Манижа сделала автокавер на песню конкурса «Евровидение» Певица Манижа (Манижа Сангин) в свой 30-й день рождения представила клип на песню "Nedoslavyanka", записанную вместе с музыкантом Fardi (Фарди Самедов). «Мне – 30. Скажу честно: этот год был где-то слишком крутой, а где-то слишком болезненный. Но я, кажется, осталась собой несмотря ни на что. И все, что я хочу сказать сегодня – в этом видео», - говорит Манижа.







На основе песни Russian woman, с которой Манижа выступила на конкурсе песни «Евровидение 2021», певица вместе друзьями импровизирует на тему жизни эмигрантов в России, называя себя «недославянкой», «эмигрантом», и рассказывая об ощущениях, когда в бывшей стране уже чужой, а в новой...

Манижа угрожает журналистам судом Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе Евровидение, подаст иск о защите чести и достоинства на журнал Wonderzine. «Уважаемый мной до сегодняшнего вечера журнал Wonderzine не побрезговал желтизной. Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело - комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое - профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом. Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи. В отличие от журналистки, которая «не исключает» правдивость...

Spotify назвал самые популярные песни «Евровидения» Конкурсная песня Russian Woman ("Русская женщина") представительницы России на "Евровидении" Манижи набирает популярность за рубежом. Трек активно слушают пользователи стримингового сервиса Spotify в Испании, Германии, Великобритании, Нидерландах, США, Польше и Швеции, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.



"Песня Russian Woman, с которой певица Manizha представляет Россию на главном песенном конкурсе Европы, завоевывает популярность по всему миру. По данным Spotify, среди зарубежных стран с самым большим количеством прослушиваний трека - Испания, Германия, Великобритания, Нидерланды, США, Польша и Швеция. Трек занял 11-ю...