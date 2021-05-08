Manizha выпустила этно-балладу

Пятиминутная песня исполнена в русской этно-стилистике под минималистичный аккомпанемент, вокал иногда отсылает к интонациям Аллы Пугачевой в ее этнических песнях. Режиссером клипа стала сама Манижа.

«11 лет я не могла выпустить эту песню. Она связана с уходом близкого человека. Я исполняла ее всего пару раз на сольных концертах, потому что редко могла допеть до конца - в горле застревал огромный ком. Но сейчас она дает мне необходимый ресурс и силу. Мы рождены, выращены землей, мы кидаемся к ней в минуты отчаяния - успокоиться, обрести баланс. Она учит: всегда можно начать с начала - пустить новый здоровый росток даже на пепелище. Все не вечно, но у нас есть шанс - жить и менять свою жизнь прямо сейчас», - говорит певица.



Manizha