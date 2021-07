Манижа сделала автокавер на песню конкурса «Евровидение»

В первом полуфинале приняли участие артисты из 16 стран, включая Россию и Украину. Певица Манижа спела песню Russian Women с большим волнением, однако это не помешало ей не сбиться и завершить номер до конца. В итоге Россия вышла из полуфинала в финал конкурса. Manizha Полный список победителей первого полуфинала: Азербайджан / Efendi - Mata Hari Бельгия / Hooverphonic - The Wrong Place Кипр / Elena Tsagrinou - El Diablo Израиль / Eden Alene - Set Me Free Литва / The Roop...

Певица Manizha частично изменила текст конкурсной песни «Евровидения 2021» «Russian Woman».