Манижа сделала автокавер на песню конкурса «Евровидение»

«Мне – 30. Скажу честно: этот год был где-то слишком крутой, а где-то слишком болезненный. Но я, кажется, осталась собой несмотря ни на что. И все, что я хочу сказать сегодня – в этом видео», - говорит Манижа.

На основе песни Russian woman, с которой Манижа выступила на конкурсе песни «Евровидение 2021», певица вместе друзьями импровизирует на тему жизни эмигрантов в России, называя себя «недославянкой», «эмигрантом», и рассказывая об ощущениях, когда в бывшей стране уже чужой, а в новой - еще неродной. И все это снято как вечеринка на дачном дворе, с танцами и громкими барабанами.



Manizha

Поездка на Евровидение обошлась Маниже более чем в 10 миллионов рублей, рассказала певица в интервью РИА Новости. При этом часть финансовой нагрузки взял на себя Первый канал.

"Более десяти миллионов рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку (за участие в конкурсе и его трансляцию. — Прим. ред.) – и это огромные деньги – перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер", – сказала певица.

При этом Манижа отметила, что в 2021 году финансовая нагрузка выросла в связи с тем, что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Это было необходимо на тот случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн. Тогда участники остались бы дома, а в прямом эфире показали бы заранее записанные выступления.

"Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо.", – отметила певица.

Евровидение–2021 проходило в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа заняла девятое место с песней "Русской женщина", победителями стали группа Maneskin из Италии.