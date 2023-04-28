Полина Гагарина выпустила «Солнце взойдёт» с откровенным фото

Особое внимание поклонников привлекла обложка композиции. Гагарина позирует обнаженной в лепестках роз. Такие откровенные кадры певица, кажется, ещё не делала никогда.

Несмотря на похожесть трека на песни Константина Меладзе, автор вовсе не он. Музыку написали Дмитрий Макаренко и Кирилл Ермаков. Автор текста: Кирилл Ермаков.



Обложка трека

Судя по комментариям в соцсетях, трек её поклонникам пришёлся по вкусу. «Очередной шедевр», «В стиле «Я твоя»», «Так красиво», «Какая прекрасная песня», «Талантливо, красиво, танцевально», - можно прочитать под постом.