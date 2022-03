Вручены награды NME Awards 2022

Наградами были отмечены лучшие фильмы, сериалы и музыканты из Британии, США, Австралии и Азии. На церемонии выступили FKA Twigs, Chvrches с Робертом Смитом, Bring Me The Horizon, Berwyn и другие артисты.



FKA Twigs

Лучшим мировым и лучшим британским альбомом стал «Seventeen Going Under» Сэма Фендера, лучшей мировой песней - «Solar Power» Лорд, британской – «How Not To Drown» Chvrches.

Лучшей мировой группой признана Fontaines D.C., британской - Bring Me The Horizon.



Bring Me The Horizon

Лучшим мировым сольным исполнителем стал Burna Boy, британским - Little Simz. Лучшим мировым новым артистом – Оливия Родриго, британским – рэпер Berwyn.

Лучшим музыкальным видео назван «Wake Me Up» Foals, лучшим фильмом – «Прошлой ночью в Сохо», лучшей актрисой – Алана Хайм («Лакричная пицца»).

Специальную награду Godlike Genius получила FKA Twigs. Приз за инновации – Холзи. NME Radar Award - Griff.

Лучшим сонграйтером назван Джек Антонофф.