Вручены награды NME Awards 2022

Победители музыкальной премии NME Awards-2015, учрежденной британским журналом NME, были объявлены в Лондоне 18 февраля 2015 года.

Триумфатором церемонии стала группа Kasabian, победившая в двух главных номинациях – «Группа года» и «Альбом года» за свою работу “48:13”. Три статуэтки с церемонии унес Джейми Ти, ставший «Музыкальным событием года», в то время как его композиция «Zombie» была отмечена в категориях «Песня года» и «Видео года».



Дуэт Royal Blood одержал победу в номинациях «Лучшая концертная группа» и «Лучшая новая группа», а худшей группой стали 5 Seconds of Summer.



Полный список победителей NME Awards...