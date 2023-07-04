Vavan и Ирина Ортман рассказали о йоге

Артиста впечатлил проект радиостанции Relax FM, которая на днях устроила массовую медитацию в рамках фестиваля йоги. В парке «Царицыно» более тысячи человек одновременно обрели умиротворение и гармонию под наблюдением представителей Книги рекордов России. Достижение по самой массовой одновременной медитации зафиксировали и внесли в Книгу рекордов. Событие вызвало резонанс не только среди поклонников йоги, но в мире шоу-бизнеса. Оказывается, многие музыканты справляются с нагрузками с помощью медитации или планируют научиться это делать.



Vavan

Так, Vavan сообщил, что решил познать все медитативные практики в самом ближайшем будущем.

«Начинаю практиковать в Дубае на отдыхе и скоро еду на Алтай познавать природу и духовные практики, – признался Vavan. – Там мы найдем официального коуча, который будет заниматься со мной и моей любимой. Верьте себе и своему телу, в нем вы найдете ответы на все свои вопросы. Здоровье и медитации – это чистый путь!»

Отреагировала на проект и солистка группы «Тутси» Ирина Ортман, которая сообщила Relax FM, что увлекается медитацией практически двадцать лет. И это помогло ей не только познать себя, но и привлечь в свою жизнь большое чувство.

«Начинала я, естественно, с медитации релаксирующей, по 15 минут каждый день перед сном. Позже начала делать медитации на любовь, что, в принципе, сработало. Это привлекло в мою жизнь большое чувство. Сейчас я занимаюсь йогой Садху, гвоздестоянием. Это медитативное состояние помогает мне погрузиться внутрь себя, и это хороший ресурсный инструмент для меня», – поделилась подробностями Ирина Ортман.



Ирина Ортман

Каждое утро медитирует и Белинда Дэвидс, лучшая в мире исполнительница песен Уитни Хьюстон. По словам звезды Whitney Houston Show, медитация помогает ей настроиться на новый день и найти в нем себя. Проект Relax FM вызвал искреннее восхищение певицы.

«Грандиозно! Это очень позитивный и важный проект, я бы хотела когда-нибудь в нем поучаствовать», – заявила она.