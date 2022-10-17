Vavan раскрыл смысл нового трека: Тату — это лишь метафора!

Премьера нового трека артиста состоялась 12 октября. Незадолго до премьеры Владимир запустил челендж #субботнимвечером с девушками, в котором приняли участия самые популярные дивы российского шоубизнеса: Ольга Бузова, Валя Мазынина, Карина Кросс и многие другие. А на днях вышел клип на эту песню, где главную героиню сыграла бывшая жена Павла Прилучного – Агата Муцениеце. Этой работой актеры сняли все вопросы, чем занимались вместе в Нальчике.



Vavan

В основе композиции - запутанная любовная история, которую он в разных вариациях проигрывает в своих челенджах, и клипе. В припеве девушка поет «ты говоришь, что любишь меня, е мае, но на предплечье свежая татуировка с именем ее». Сам же исполнитель рассказал про нее следующее:

«Тату — это лишь метафора, здесь может быть все что угодно, хоть бы и засос. В куплетах не хотелось уходить в «прости, я тебя люблю». Наоборот, я перевел в позитив, в вайб, как будто я пою той девушке, в которую влюбился, а отвечает мне припевом другая девушка… Запутанная история про любовь».





В студии шоу «Мурзилки Live» Vavan также представил обновленную концертную программу, в которую, в частности, вошли песни «Шагай», «Послала», #Некорона, «Малая сияй», «Ай-яй-яй». На сцену артист вышел в собственном мерче. Из-за отсутствия в коллективе участников женского пола ему даже пришлось облачиться в розовое, показывая футболку для девчонок. Впрочем, в его новой коллекции присутствует не только женская одежда, но и ранее анонсированные кепки для лысых на присосках и даже нижнее белье для мужчин.



Vavan

В эфире «Авторадио» артист поделился и другими новостями, а также прояснил, что связывает его с музыкальным дуэтом Galibri&Mavik. Оказывается, исполнители работают в примерно одном и том же жанре неспроста.



Vavan

«Я бы сказал, что мы вместе с ребятами из Galibri&Mavik этот жанр сами для себя придумали и разработали. Был проделан большой путь. С Женей Галибри работаем очень давно, пробовали себя в разных ипостасях, пытались делать модную музыку, концептуальную, но поняли, что мы оптимальны для русской души – что-то такое танцевальное, разухаб с народным акцентом. Мы - друзья и даже называем себя музыкальной семьёй. Они делают для меня многое, что касается продакшена. И когда мы нашли Саню Мавика, то вышли в звуке на новый уровень, потому что парень очень классно сводит музло».