Ирина Ортман выпустила «Долгую осень»

Продюсером, автором музыки и слов выступил Марат Фидель. Трек был записан в 2001 году.

Позднее Ирина прошла кастинг на Фабрику-3, где наставником был Александр Шульгин, после - участие в группе «Тутси» Виктора Дробыша.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Тогда «Долгую осень» успели разместить в сборнике«Еврохит», предназначенном только для радиостанций и на этом сотрудничество остановилось. Я случайно обнаружил «Долгую осень» в своих архивах, на что уже давно не надеялся. Сделали новый мастеринг, результат приятно порадовал отличным качеством поп-рокового звучания».