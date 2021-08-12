Ирина Ортман воплотила образ поп-культуры 80-х в сингле «Хочу»

Одним ранним летним утром район Имеретинской набережной Сочи перенесся в атмосферу поп-культуры восьмидесятых. Именно эти локации были выбраны Омаром Байрамовым для нового фотопроекта с Ириной Ортман. Яркие образы Ирины - нежный зелёный купальный костюм, или чёрное сетчатое боди, или розовый парик...

По возвращению в Москву Ортман приняла решение запечатлеть этот проект в своей стендовой истории, тем более была подходящая песня - «Хочу» талантливого и креативного автора Вадима Антонова.



Ирина Ортман

«Эта песня не новая для моих слушателей, в сети интернет она появилась три года назад и очень полюбилась многим. Почему мы тогда не выпустили ее таким релизом? Не знаю. Всему своё время. Этот трек стал первой ласточкой моего сотрудничества с Вадимом Антоновым, после чего появились и клипы «Раскалённые угли», «Самый лучший парень», и проекты с Домом красоты R Legend, и многое другое … Сегодня у Вадима праздник - день рождения его дочки Ксюши, благодаря которой мы и познакомились! Все не случайно - именно в этот день наша «Хочу» официально в сети!».

Релиз выпустило Издательство «Монолит».