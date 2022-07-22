Ирина Ортман в день рождения получила ремикс

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22 июля в свой день рождения певица Ирина Ортман получила очень необычный подарок - на всех цифровых площадках открылась новая версия ее сингла «Самый лучший парень» (слушать песню).

Креативный продюсер не оставил без креативного подарка - идея и реализация всего задуманного принадлежит большому другу Ирины Вадиму Антонову.

«Лето, самое время потанцевать, расслабиться и получать удовольствие от всего происходящего! Знаю, что этот трек нравится многим, поэтому ловите «Самый лучший парень (dance remix)» во всех колонках!», - Вадим Антонов.

Ирина Ортман
Ирина Ортман

«Моя команда не перестаёт удивлять меня! Особенно Вадим! Своим креативом и профессионализмом! Столько любви и эмоций вы подарили мне на моем сольном концерте 21 июля, а сегодня, будучи именинницей, вы окружаете меня таким тёплом и заботой - это бесценно! И теперь я четко убеждена, что день рождения - не грустный праздник! Люблю вас!», - Ирина Ортман.

Релиз выпустило Первое Музыкальное Издательство.

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