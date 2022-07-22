Ирина Ортман в день рождения получила ремикс

«Эта песня абсолютно в стиле нашей группы. Мне сразу она показалась нашей! Демо этой песни зацепило меня с первых нот, как только я услышала её в офисе ПЦ Виктора Дробыша» - говорит солистка «Тутси», Ирина Ортман.







Сингл о любви, но в уже достаточно взрослом возрасте, когда женщина точно знает, чего хочет, ценит себя и свои чувства. Поэтому вместо того, чтобы ждать, пока ее возлюбленный сделает хоть что-нибудь, она выбирает отпустить его и строить свою жизнь самостоятельно.



«Тутси