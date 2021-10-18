Ирина Ортман сравнила любовь с художником и холстом

Осень, темное небо, солнечные лучи едва пробиваются сквозь тучи, и яркая Ирина Ортман на фоне исторического центра столицы исполняет свой сингл «Художник». Именно такая концепция у нового видеоклипа певицы, который был снят в пространстве Дома Красоты R Legend буквально за несколько часов.

Вдохновлённый атмосферой дома композиторов клип сочетает в себе современные краски окружающего мира и некую интимность образов певицы. Картинки, где каждый зритель может дорисовать свои образы, подумав о чём-то своём.



Ирина Ортман

«Песню «Художник» для меня написали мои талантливые авторы - Илья Гуров и Дмитрий Рязанов, а клип, снятый Олегом Васильевым, срежиссировал креативный Вадим Антонов. Для любого артиста важна команда единомышленников, их горящие глаза и поддержка. У меня всё это есть. И я рада презентовать сегодня свой новый видеоклип на сингл, вошедший в мой танцевальный альбом «Только твоя». Любовь - самая яркая краска, которая окрашивает всю нашу жизнь в разные цвета и оттенки. И какие они будут - решаем только мы сами», - говорит Ирина Ортман.