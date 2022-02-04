Ирина Ортман и Михаил Гребенщиков стали аватарами

«Главной фишкой клипа стало то, что ни Ортман, ни Гребенщиков не принимали участие в съемках. Их заменили другие персонажи. Какие?! - смотрите клип «Может, что-то и было» во всех социальных сетях», - уверяют музыканты.

Автором песни и идеи для создания видео выступил Михаил Гребенщиков. Премьеру песни выпускники «Фабрики звезд» представили осенью прошлого года.



Ирина Ортман и Михаил Гребенщиков

«Клип, в котором нет исполнителей трека, всегда меня привлекал! Это не новая история для шоу-бизнеса, но тем и интереснее. Никогда не знаешь, что выдаст тот или иной дуэт артистов! Теперь и у нашей музыкальной истории с Мишей Гребенщиковым, есть такое видео, где моим голосом поёт экстра-неординарная девушка, а голосом Миши – абсолютно инопланетный парень», - Ирина Ортман.