Ирина Ортман стала ведущей нового кулинарного шоу

В арсенале девушки - проект "Военное обозрение" телеканала Москва Доверие, передача о животных "Дикие и Домашние" на Russia Ru и шоу о путешествиях на RTG. Сегодня Ортман, совместно с командой профессионалов, выпускает новый проект о еде - "Время Есть".



Ирина Ортман

«Время есть» - кулинарное шоу нового эксклюзивного формата, созданное командой продюсера Вадима Антонова, где стираются грани в приготовлении всеми любимых и знакомых блюд. Ведущие проекта готовят только из натуральных продуктов, которые можно найти в магазинах любого города по доступным ценам. В каждом выпуске - звёздные гости, такие, какими вы их ещё не видели. Вкусные лайфаки для гурманов на все случаи жизни - всё это кулинарное шоу «Время есть с Ириной Ортман и Марией Шматковой». Формат телепроекта на ОТВ, совместно с интернет-площадками, охватывает аудиторию более миллиона человек не только по Москве и области, но и всей России.

"Для меня - это большое событие, вновь выступить в качестве телеведущей, ведь именно благодаря этой профессии я познакомилась со своим мужем. Мы отсняли большой пул программ, при участии Елены Пресняковой и группы "Самоцветы", Анжелики Агурбаш, семьи Лёвкиных, Наташи Майдановой, Жени Малаховой, Саши Поповой, Карины Мишулиной и других гостей. Мы с нашей командой горим этой идеей и вдохновляемся с каждым выпуском всё больше. Верю, что каждый кто включит это шоу независимо от того где - по телевизору или в социальных сетях, не останется равнодушным, а захочет перекусить, ведь на это время есть всегда!" - Ирина Ортман.