Ирина Ортман фантазирует про «самого лучшего парня» в ванне

Певица экранизировала свой новый сингл «Самый лучший парень», авторства Димы Сочана, премьера которого состоялась в марте. Режиссером видео выступил Вадим Антонов.
Клип наполнен всей палитрой чувств, которые испытывает девушка, находясь в состоянии влюбленности. Это и творчество, и романтика, и танцы, и даже постельные сцены. Одной из фишек ролика стало участие в нем дуэта Skillaz — команда, представляющая "трикинг" — спортивно-креативную дисциплину, которая сочетает движения боевых искусств, гимнастики, капоэйры и брейкданса.
«Это не первая моя работа с командой Вадима Антонова. Он - человек, с которым мы находимся на одной волне, и который собирает вокруг себя таких же талантливых и полностью отдающихся любимому делу профессионалов. Для меня было важно сохранить особую магию этой песни, не переходя грань, показать весь смысл отношений. Каждая девушка считает своего парня самым лучшим, а каждый парень хочет быть самым-самым для своей любимой. Вдохновлять и вдохновляться, встречать вместе каждый новый день, быть единым целым...»
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