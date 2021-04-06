Ирина Ортман фантазирует про «самого лучшего парня» в ванне

«Эту песню написал для меня талантливый автор из Украины Дима Сочан, который работал, и продолжает работать, со многими артистами - Юлиана Караулова, Максим Фадеев, Loboda, Николай Басков и др. Мелодия и слова зацепили меня с первых секунд прослушивания. Весна, любовь, всё просыпается, и я верю, что наш релиз так же поспособствует скорейшему пробуждению всех самых лучших чувств людей», - говорит Ирина Ортман.

