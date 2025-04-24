«Дискотека Авария» и Ольга Бузова спародировали «Страну Алению»

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Группа «Дискотека Авария» и Ольга Бузова выпустили совместную ироничную песню «Страна Аления» (слушать песню).

Песня построена как ироничный ответ на песню Жени Отрадной «Уходи» из альбома «Давай сбежим» (2008). Также в песне содержатся аллюзии на произведения группы «Бандэрос» и группы «Иванушки International», а название отсылает к песне «Лесной олень» из советского детского фильма Юрия Победоносцева «Ох уж эта Настя» (1971).

«"У меня другой входящий..." Скоро вы будете разбирать на цитаты нашу новую песню с Дискотекой Аварией», - анонсировала эту песню Ольга Бузова.

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«Дискотека Авария»
«Дискотека Авария»

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