Солиста «Дискотеки авария» не выпустили из России из-за долгов

Как оказалось, у артиста накопилось немало долгов, что и стало причиной, по которой правоохранительные органы запретили ему покидать страну.

Музыкант задолжал государству около 104,5 тысяч рублей из-за неуплаты налогов. Примечательно, что решение о принудительном взыскании средств с Рыжова было принято еще в конце прошлого года. Алексею были направлены соответствующие уведомления по месту жительства, однако он так и не погасил долги. По признанию самого певца, он и вовсе не подозревал о существовании проблемы, поскольку долгое время не проверял почтовый ящик.



Алексей Рыжов и женой

К слову, даже после всех необходимых выплат Алексей не сразу сможет покинуть страну – пока бумаги будут переданы службе пограничного контроля, пройдет не менее месяца.