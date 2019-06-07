«ВКонтакте» запустил ежемесячный чарт с комментариями звезд

Cообщество аккумулирует музыкальный контент различных жанров и направлений, предоставляя возможность пользователю следить за самыми актуальными трендами в музыкальной индустрии, участвовать в различных конкурсах, а также следить за любимыми артистами.





Universal Music Group обладает самым большим музыкальным каталогом среди других музыкальных мейджеров, однако контент, представленный в сообществе обещает быть самым разнообразным и креативным.

