«ВКонтакте» запустил ежемесячный чарт с комментариями звезд

Проект будет знакомить с 10 самыми популярными треками "ВКонтакте" и любимыми песнями известных музыкантов в формате живого интервью.
"Шнур - не только название шоу, но и в прямом смысле его ключевой физический элемент. С его помощью герои программы включают треки, знакомятся со вкусами пользователей "ВКонтакте" и рассказывают о музыке, которая вдохновляет их на творчество", - рассказал директор по работе с партнерами соцсети Константин Сидорков.
Программа будет выходить в начале каждого месяца в сообществе VK Music.
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