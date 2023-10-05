«Дискотека Авария» показала «The Best»

Это единственный случай, когда «авария» означает «праздник», заявил ведущий шоу афророссиянин Саймон, представляя гостей слушателям Радио Energy. «Дискотека Авария» мгновенно заполнила эфир шутками, драйвом и музыкой.



Они рвали танцполы еще тогда, когда на радио ставили кассеты

– Они рвали танцполы еще тогда, когда на радио ставили диски и кассеты, – пошутил Черный Перец Саймон.

«Мы популярны с того времени, когда песни, которые сейчас слушают в ремиксах, еще звучали в оригинале», – откликнулся Алексей Рыжов.

Саймон и его подруга-модель Саша Маслакова захотели выяснить, откуда у «Дискотеки Авария» столько энергии и оптимизма? Все дело в спорте и любви к музыке, ответили музыканты. Они даже создали свой футбольный клуб и вошли в «плюшевую лигу».

«Видимо, наш уровень – плюшевый, как у мишек», – балагурил Алексей Серов.



Алексей Серов показал «кубики»

А вот «кубики» на прессе Серова – совсем не из любительской лиги, заметил Саймон. Во время живого выступления на Радио Energy артист так увлекся, что показал все, наработанное упорными тренировками.

– Красавчик, в отличной форме! У Алексея даже не шесть, а все десять packs, – восхитился Саймон.

Прямо в студии Саймон-Шоу «Дискотека Авария» спела «Хип-хоп, хаус и рок-н-ролл» и «Если хочешь остаться». Эти песни вошли в недавно выпущенный группой альбом лучших хитов «The Best, part 1».

«Будет нескольких частей, пока выпустили первую, – рассказал Алексей Рыжов. – Музыка меняется, мы меняемся, но проходит время – и людям снова хочется слушать наши старые песни. Они возвращают их туда, где им было хорошо. Ну а нам хорошо всегда!»



Мы любим вас всех! – обратились к поклонникам музыканты

Тех, кто знает группу по одной-двум песням, альбом познакомит с большой и яркой историей «Дискотеки Авария», надеются музыканты.

«Мы любим вас всех!» – обратился к поклонникам Алексей Серов.

И взял такую звонкую ноту, что студия вздрогнула.