Россияне назвали любимые новогодние песни

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На первом месте в рейтинге любимых новогодних песен россиян — детская классика «В лесу родилась елочка», ее назвали 16% опрошенных. Каждый девятый (11%) любит хит группы Дискотека Авария — «Новогодняя». По 4% опрошенных отметили песню «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и песню «Три белых коня» из фильма «Чародеи».



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По 3% голосов набрали песни «Маленькой елочке холодно зимой» и «Пять минут» в исполнении Людмилы Гурченко. По 2% респондентов выбрали в качестве любимой песни «Новогодние игрушки», «Снежинку» из «Чародеев» и песню «Снег кружится». Еще по 2% голосов у иностранных хитов: «Happy New Year» от ABBA, «Last Christmas» от Wham! и «Jingle Bells».

Среди известных, но не столь популярных композиций, — «Кабы не было зимы» из мультфильма «Трое из Простоквашино», «Дед Мороз» из «Ну, погоди!», «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «А снег идет», «Если у Вас нету тети» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также «Merry Christmas» и «Let It Snow». И лишь у 12% россиян нет любимой праздничной песни.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 391. Время проведения: 1—21 декабря 2021 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.