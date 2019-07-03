«Дискотека Авария» высмеяла коучей и бизнес-тренеров в клипе

Как рассказали Intermedia в пресс-службе коллектива, идея ролика заключалась в том, чтобы с юмором и иронией показать образы известных бизнес-тренеров и гуру. Как отмечают музыканты, миллионы людей по всему миру готовы расстаться со своими деньгами, чтобы успешные и богатые люди – «коучи» - со сцены рассказали им об источниках жизненной энергии, секретах успеха состоятельнейших людей планеты и правилах позитивной жизни. Они посмотрели на «специалистов» и решили сами примерить на себя эти образы.

В клипе Алексей Рыжов то заряжает банки с водой через телевизор, буквально гипнотизируя своими магическими движениями, то собирает своих последователей на «тайной вечере. Алексей Серов мотивирует с помощью тренингов, а потом всех успокаивает и приводит в гармонию в качестве гуру медитаций. Создатели ролика отмечают, что все события и персонажы вымышлены, и любое сходство с реальными людьми является совпадением.