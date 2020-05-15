«Дискотека Авария» спела про влюбленную «Алену»

Как рассказали Intermedia в пресс-службе коллектива, идея ролика заключалась в том, чтобы с юмором и иронией показать образы известных бизнес-тренеров и гуру. Как отмечают музыканты, миллионы людей по всему миру готовы расстаться со своими деньгами, чтобы успешные и богатые люди – «коучи» - со сцены рассказали им об источниках жизненной энергии, секретах успеха состоятельнейших людей планеты и правилах позитивной жизни.