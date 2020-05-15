«Дискотека Авария» спела про влюбленную «Алену»

Песня рассказывает о первой влюбленности, которая всегда заканчивается расставанием.
— В один прекрасныи апрельскии день мы закрылись в студии и создали пронзительно-романтическии трек о безответнои любви «Алена», — рассказали музыканты в инстаграме. — Рыдали все и даже компьютеры, которые в конце концов зависли… Лучший трек весны о любви!
По словам артистов, они назначают 15 мая «Днем всех Алён».
— Трек посвящен не только Алёне, но и Ире, Оле и всем прекрасным девушкам, в которых мы — мужчины — влюблены, — продолжают «аварийцы». — Мы хотели напомнить о юношеских воспоминаниях, первых отношениях, первой любви, первом разочаровании…Автор музыки - Чинконг, слов - Бахти.
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