«Дискотека Авария» вспомнила 90-е в клипе «Ну что же ты»

Кавер с продакшном Евгения Быстрова и Chinkong'a вышел еще в прошлом году, а теперь появился клип режиссера Евгения Быстрова. Клип задуман как «музыкальное путешествие, которое перенесет нас в моменты жизни конца 80-х и начала 90-х годов. Этот клип — не просто видеоряд обыденных сцен, а символический путь, запечатленный в мелодии и ритме, который обретает особый отклик в сердцах тех, кто застал это время».

В видео воссоздаются знаковые кадры 1980-90-х годов с узнаваемыми персонажами. В нем можно увидеть съемочную группу программы «600 секунд», передачу «Звездный час», Юрия Лужкова на конкурсе «Мисс Москва», Александра Коржакова, вручающего саблю Майклу Джексону, танцующую на столе Галину Брежневу и многое другое. В финале на титрах демонстрируются оригинальные фотографии с подписями.