«Дискотека Авария» вспомнила 90-е в клипе «Ну что же ты»

Кавер с продакшном Евгения Быстрова и Chinkong'a вышел еще в прошлом году, а теперь появился клип режиссера Евгения Быстрова. Клип задуман как «музыкальное путешествие, которое перенесет нас в моменты жизни конца 80-х и начала 90-х годов. Этот клип — не просто видеоряд обыденных сцен, а символический путь, запечатленный в мелодии и ритме, который обретает особый отклик в сердцах тех, кто застал это время».
В видео воссоздаются знаковые кадры 1980-90-х годов с узнаваемыми персонажами. В нем можно увидеть съемочную группу программы «600 секунд», передачу «Звездный час», Юрия Лужкова на конкурсе «Мисс Москва», Александра Коржакова, вручающего саблю Майклу Джексону, танцующую на столе Галину Брежневу и многое другое. В финале на титрах демонстрируются оригинальные фотографии с подписями.
«К сожалению, конец 80-х и начало 90-х сегодня все чаще воспринимаются как символ мрачного исторического тупика, через который пришлось пройти стране. Но для тех, кто жил в это время, это была просто жизнь — со своими радостями, проблемами, надеждами и открытиями. Это было время надежды на яркое будущее, когда перспективы казались осязаемыми. Мы лелеяли мечты, как весенние цветы, полные обещаний счастья и перемен, готовых вот-вот войти в нашу жизнь.
Тогда всё новое принималось с энтузиазмом только потому, что оно было непривычным. Мы шли вперед, вдохновленные видением мира, где мечты обретают форму. Но порой даже самые светлые ожидания бывают обманчивы. Наступает момент, когда путь оказывается сложнее, чем казалось.
Блеск и бедность, братки и рэкет, компроматы и элитные вечеринки, доллар по шесть рублей, первый Макдональдс, «Горби» и торговля на улицах — все это было лицом ушедшей эпохи. Телевизионные маги и мистики, песни Ласкового Мая и Кино из окон, коммерсанты и сухой закон — кажется, тогда мы испытали всё, что только возможно.
Сквозь сменяющиеся образы и символику того времени наш клип проведет зрителя через глубокие переживания и трогательные моменты, раскрывая путь от наивной веры к зрелому пониманию. Этот путь полон испытаний, встреч с прошлым и разочарований, которые были необходимы, чтобы увидеть новые горизонты и пересмотреть свою жизнь.
Это была целая эпоха — недолгая, но яркая и живая. Мы приглашаем вспомнить былые годы, вместе взгрустнуть и порадоваться. Прошлое ушло, но осталась светлая ностальгия.
Главное в этом путешествии — надежда, яркий свет которой все еще горит впереди. Это надежда, которая дает силу и уверенность, что светлое будущее возможно. Мы создаем его каждый день, чтобы оставить после себя мир, наполненный светом и возможностями».
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