Катя Iowa перепела хит Ирины Аллегровой «Фотография 9 на 12»

В день релиза певица устроила живую премьеру в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» вместе с мужем, гитаристом группы Леонидом Терещенко. Песня «Фотография 9 на 12» появилась в их репертуаре не случайно, считает пара. Когда они только познакомились, у них была шутка – в каждую фразу добавлять «9 на 12».

«Какой-то бред несли, когда познакомились, и это была одна из шуток наших. Дошутились. И вообще, эта песня стала лейтмотивом всей нашей истории», – поделилась Катя.



В студию «Авторадио» певица пришла с мужем, гитаристом Леонидом Терещенко

В итоге пара поженилась, а весной этого года певица впервые стала мамой. Сейчас маленькому Льву семь с половиной месяцев, он взрослеет не по дням, а по часам, рассказали родители. Мальчик уже может самостоятельно сделать пару шагов, настоящий торопыга. Но в семье малыша прозвали «профессором» из-за того, что он очень серьезный.

«Знаете, это такое невероятное чувство, – призналась певица. – Ощущение, что я в центре вселенной – я кормлю человека. И вообще никаких компромиссов. Я главная, я мать. И все, что я сейчас скажу, будет законом».

Леня Iowa молча согласился с заявлением супруги. Его задача – во всем поддерживать жену, когда это нужно, считает он. Когда Катя выступала на концертах чуть не на последних месяцах беременности, он всегда был рядом и подстраховывал.

«На самом деле, я на поддержке. Я потому и устроился в группу, чтобы всегда быть рядом, контролировать. Были разные ситуации, когда я смотрел и не понимал, как она делает все это с Лёвой внутри», – высказался музыкант, продемонстрировав в шутку ее сценические движения.



Катя Iowa перепела хит Аллегровой

Пока паре еще не удается нормально выспаться, но музыканты уже с головой в работе. Перепев хит Аллегровой, группа Iowa собирается выступить в клубе «Урбан» 30 ноября. Таких больших концертов у коллектива давно не было, почти все билеты уже распроданы, сообщила Катя и пообещала зрителям сюрпризы.

«Мы готовим новые аранжировки, песни из нового альбома «Кассиопея». У нас будут потрясающие бэк-вокалистки, которые помогут усилить эту энергию», – говорит певица.



Артистка умеет удивлять сценическими образами

Ну и, конечно, артистка будет удивлять сценическими образами. Так, в студии «Авторадио» Катя появилась в меховой шапке, белом топе, красных спортивках, очках и ботинках на шпильках.