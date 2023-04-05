Катя Iowa выписалась из роддома с младенцем

За четыре дня после родов исполнительница смогла сбросить 10 килограммов. Артистка призналась, что почти не двигалась, чтобы вода быстрее вышла из организма.



Катя Iowa и муж Леонид Терещенко

«Встала утром на весы и минус 10 кг, вот эти да, сколько во мне было воды! При этом лежала четыре дня, почти не вставая. Кто читал книгу „Послеродовой период“ Елены Лебедевой, поймет, для чего нужно стараться не двигаться 9 первых дней», — отметила артистка.

Певица выложила фотографию в автомобиле в одном из микроблогов и написала, что это первая поездка на машине совместно с первенцем и мужем, гитаристом группы Iowa Леонидом Терещенко.

«Уезжаем уже втроем! Мы идем по длинному коридору и с каждым шагом осознаем, что произошло… Это, как в фильмах фэнтези, когда тебя выбирают, для встречи с пришельцем из другой галактики, и ты должен показать ему свою планету! Ответственно и интересно. Поехали», — призналась она.