Катя Iowa и Ксения Минаева спели, каково быть «Сильной»

«Мы часто берем на себя слишком много, боимся показать слабость и постоянно живем в режиме “я должна”, — комментирует Катя Iowa. — Эта песня — напоминание, что мир не рухнет, если ты позволишь себе остановиться. Быть “сильной” — это не значит нести все тяготы в одиночку. Иногда настоящая сила — это вовремя попросить о помощи или просто дать себе отдохнуть».
Катя также поделилась личной историей, раскрывающей истинный посыл трека:
«Эта песня родилась из попытки выйти из вечной гонки и найти точку опоры. Но так важен настрой, где ты говоришь себе: “Это жизнь моя! Она мне нравится! Рамок нет для меня!”. Мы с Лёней и друзьями шли по Ликийской тропе 100 км, и, поверьте, эти слова, повторяемые как мантра, придавали сил. Они напоминали, что человеку подвластно всё, если он поверит в себя».
«Для меня это очень личная и созвучная моему характеру тема, — добавляет Ксения Минаева. — Современный ритм жизни требует быть постоянно на взводе. Но мы хотели сказать самым уставшим: ваше внутреннее состояние важнее любых дедлайнов. Можно быть уязвимым. Можно перезагрузиться. Это не слабость, а необходимость».