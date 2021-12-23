Филипп Киркоров: Сыграю концерт в Кремле, и сразу - на «Евровидение»!

В прямом эфире звучали новогодние пожелания от звезд шоу-бизнеса, откровенные признания и планы на следующий год. Всего в этом сезоне радиостанция разыграла три компактвэна и раздала пять миллионов рублей.

– «Много автомобилей» – наша традиционная игра, которую мы будем проводить и в следующем году, – заявил Юрий Костин, генеральный директор ГПМ Радио («Авторадио» – флагман холдинга). – Призовой фонд, скорее всего, будет иной. Лично мне бы хотелось, чтобы это был очень дорогой приз: дом на море, например, или полет на Марс. Наверное, когда-нибудь и это будет, но сегодня мы разыграли автомобиль, у нас в гостях побывали наши друзья-артисты, и это настоящий праздник. Такие радиомарафоны – основа основ, когда эфир живой, все происходит здесь и сейчас.

Филипп Киркоров, Денис Клявер, Dabro, Ваня Дмитриенко, 5sta Family, Iowa, «Градусы», Виктор Салтыков, Оксана Почепа (Акула), Доминик Джокер, «Город 312», «Фабрика», Митя Фомин, Galibri&Mavik, «ВИА Гра», Родион Газманов, Шура, «Новые Самоцветы», Люся Чеботина приехали на «Авторадио», чтобы поздравить страну с наступающим праздником и поддержать игроков своими лучшими хитами – знаменитые «Федерико Феллини», «Венера-Юпитер», «Новогодние игрушки», «Просто подари», «31 декабря», «Улыбайся» и другие звучали в формате live.



Люся Чеботина

– Подарить автомобиль на Новый год – прекрасная идея. Пора уже и нам давно закачать гимн «Авторадио» в свои телефоны – вдруг придет звонок, мы выиграем, и втроем уедем отсюда на новом автомобиле! – шутили «снегурочки» из группы «Фабрика», заглянувшие на новогодний огонек. – Было бы круто! Разрисуем его, распишем «Девушки фабричные», «Зацелую, заколдую» и будем колесить по Москве!

– Это потрясающе, – восхищался Родион Газманов. – Многим деньги пригодятся, а про автомобиль и говорить нечего – крутейший подарок, особенно под Новый год. Просто мечта!

В эфире Родион рассказал также, что для него 2021 год был эмоционально и профессионально сложный, но ничего просто так не происходит. Артист написал огромное количество новых песен, и одна из них, в дуэте с Аглаей Шиловской, вот-вот появится на всех площадках. Новый сингл «Раненый» представил и Филипп Киркоров.



Филипп Киркоров

– Первый раз пою эту песню живьем. Премьера! – констатировал артист. – Этот год для кого-то трудный, а для меня шикарный, он обнулил меня полностью с июня месяца. Будущий будет не только юбилейный, но и зеркальный, дважды пятерка – 55! Такой насыщенный график – концерты, съемки, специальные проекты. И я все-таки надеюсь наконец-то отправиться в летний тур.

2022 год для Филиппа Киркорова юбилейный, ему исполняется 55 лет. И в связи с этим у артиста грандиозные планы. Юбилейные шоу стартуют в Санкт-Петербурге, где они состоятся 15 и 16 апреля, а 28, 29, 30 апреля они пройдут в Кремлёвском дворце в Москве.

– 30 апреля будет самый торжественный день – день моего рождения! – сообщил Киркоров. - Я хочу начать концерт не в 7, как обычно, а в 6 вечера, а потом гульнем на славу. После этого я сразу отправлюсь на Евровидение, прямо 1 числа. Но не скажу с кем, не пытайте!

Новую песню, уже в 2022 году пообещал подарить и Митя Фомин.

– «В следующем году я выпускаю песню «Удивительная». И я хочу, чтобы этот год стал исключительно удивительным. Удивительным на события, на людей, на путешествия, на проекты. И будьте просто счастливы. С новым 2022 годом!» - поздравил артист.

Все гости старались поздравить слушателей «Авторадио» и с наступающим Новым годом, пожелать им что-то особенное. Но самое главное, что 22 декабря определился победитель третьего суперфинала игры «Много автомобилей», который получил новый вместительный компактвэн Peugeot Partner Crossway. Его обладателем стал Алексея Соловьева из подмосковного Чехова. А победить ему помогла композиция «Бьёт бит» в исполнении группы Iowa. Алексей зарегистрировался в игре 19 сентября 2018 года и три года ждал своего часа.



Iowa

– Я очень переживала за Алексея, который в итоге выиграл. Он сказал, что сидит в машине с сыном и слушает «Авторадио», и от этих бытовых, таких простых подробностей, этот человек сразу стал мне как будто ближе, роднее, – не скрывала эмоций Катя IOWA. – Представьте, как судьба играет с нами. Уже собираешься выходить, но на какие-то секунды тебя что-то задерживает, и вот ты уже в игре! Эти люди никогда ничего в своей жизни не выигрывали, и даже не надеялись выиграть на этот раз… Простые люди, которые сами всего добиваются в жизни. Пусть эта машина станет предвестником второй волны любви в их семье, принесет им кучу путешествий, впечатлений и много разных материальных и нематериальных событий!