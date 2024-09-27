Катя Iowa выпустила песню и рассказала о воспитании ребенка

«Эта история о том, как из наблюдателя стать участником своей жизни. Найти свое племя и пламя. А ещё любовь - это красный помидор, love, liebe-liebe, amore-amour», - прокомментировала в соцсетях Катя Iowa новинку, сделав отсылку к ее тексту.

Катя Iowa и ее муж Леонид Терещенко воспитывают сына Льва. Мальчик родился в марте прошлого года.

Исполнительница хита «Улыбайся» призналась, что из-за плотного рабочего графика посвящает ребенку меньше времени, чем хотела бы. Ей непросто даются разлуки со Львом.

«Как мы сегодня расставались! Стояли долго, и я говорила: "Маленький, я приеду через несколько часов! И он уже понимает, ему полтора», – поделилась артистка.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Катя Iowa

По словам Кати, характер сына полностью соответствует его величественному имени.

«Он не плачет! Он рычит! Когда ему говоришь: "Лев", он рычит. С семи месяцев он находит на картинке льва и делает "ррр". Он знает, что это лев и он Лев, и что он сильный», – отметила звездная мама.

Артистка рассказала, что перед сном любит петь малышу колыбельную. Катя также подчеркнула, что они с Леонидом не считают себя строгими родителями. Музыканты дают наследнику возможность проявляться в разных сферах.

Супруги любят потискать сына. «Мы вдвоем утутуту! Эти щеки!» – с улыбкой рассказала певица.