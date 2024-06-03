Ольга Серябкина анонсировала новую песню: «Сняла уже невероятный клип в стиле советского нуарного детектива»

Ольга Серябкина призналась журналистам на марафоне, что сейчас усиленно работает, а 7 июня у нее выйдет новая песня. Она даже успела снять клип, который получился очень интересным и необычным.

«Сняла уже невероятный клип в стиле советского нуарного детектива. Очень интересно. У меня еще играет там один крутой актер», – поделилась певица.



Ольга Серябкина готовит четыре релиза

Название новой песни Ольга заранее афишировать не стала, но отметила, что запись трека происходила в домашних условиях, а идея пришла к ней спонтанно. Певица попросила музыканта сделать бит, а после пригласила его к себе.

«Я с микрофона начала записывать и чувствую, что формируется трек. Начинаю петь припев, мелодию с этими словами. Я от себя в шоке была, ведь у меня не было такого плана, чтобы это было именно так. Поняла, что нужно оставить», – рассказала артистка.

Сейчас у нее в работе сразу четыре релиза, сообщила Серябкина. Марафон веселого радио она открыла песней «Это по любви», премьера которой состоялась 1 марта.



Катя Iowa спела вживую «Кусь»

Представила новинку и Катя Iowa – исполнила вживую в студии «Юмор FM» трек «Кусь», выпущенный месяц назад. Спели свои хиты также Burito, Нюша, 5sta Family, «Город 312», «Фабрика», Саша ST, Фейгин. Под финал праздника определили победителя проекта и подарили слушателю из Самары целый миллион за улыбку и любовь к шуткам.



Саша ST мечтает закрыть ипотеку

За кулисами марафона артисты признались журналистам, на что сами потратили бы спонтанный миллион. Саша ST заявил, что пустил бы легкие деньги на платеж по ипотеке, Burito – на зарплату для своей команды, а Ольга Серябкина – на исполнение желаний своей мамы.

«Любой выигрыш нужно тратить эмоционально, – считает Серябкина. – Когда получаешь что-то просто так, нужно так же легко с этим расставаться. Я сказала бы: «Мам, я выиграла миллион, что ты хочешь?» И все, что бы она ни сказала, я бы сделала».