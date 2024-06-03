Ольга Серябкина анонсировала новую песню: «Сняла уже невероятный клип в стиле советского нуарного детектива»

Ольга Серябкина призналась журналистам на марафоне, что сейчас усиленно работает, а 7 июня у нее выйдет новая песня. Она даже успела снять клип, который получился очень интересным и необычным.
«Сняла уже невероятный клип в стиле советского нуарного детектива. Очень интересно. У меня еще играет там один крутой актер», – поделилась певица.
Название новой песни Ольга заранее афишировать не стала, но отметила, что запись трека происходила в домашних условиях, а идея пришла к ней спонтанно. Певица попросила музыканта сделать бит, а после пригласила его к себе.
«Я с микрофона начала записывать и чувствую, что формируется трек. Начинаю петь припев, мелодию с этими словами. Я от себя в шоке была, ведь у меня не было такого плана, чтобы это было именно так. Поняла, что нужно оставить», – рассказала артистка.
Сейчас у нее в работе сразу четыре релиза, сообщила Серябкина. Марафон веселого радио она открыла песней «Это по любви», премьера которой состоялась 1 марта.
Представила новинку и Катя Iowa – исполнила вживую в студии «Юмор FM» трек «Кусь», выпущенный месяц назад. Спели свои хиты также Burito, Нюша, 5sta Family, «Город 312», «Фабрика», Саша ST, Фейгин. Под финал праздника определили победителя проекта и подарили слушателю из Самары целый миллион за улыбку и любовь к шуткам.
За кулисами марафона артисты признались журналистам, на что сами потратили бы спонтанный миллион. Саша ST заявил, что пустил бы легкие деньги на платеж по ипотеке, Burito – на зарплату для своей команды, а Ольга Серябкина – на исполнение желаний своей мамы.
«Любой выигрыш нужно тратить эмоционально, – считает Серябкина. – Когда получаешь что-то просто так, нужно так же легко с этим расставаться. Я сказала бы: «Мам, я выиграла миллион, что ты хочешь?» И все, что бы она ни сказала, я бы сделала».
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