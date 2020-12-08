Шон Мендес и Камила Кабейо показали себя дома в «The Christmas Song»

Дуэт «The Christmas Song» вышел на прошлой неделе, а теперь обрел видео-воплощение в самых сентиментальных традициях, на что намекает и сама песня. У клипа нет режиссера, это скорее нарезка разных семейных кадров артистов с родственниками, а главным героем стал щенок Тарзан.

Ролик «The Christmas Song», смонтированный из лоу-файных хоум-видео, передаёт атмосферу семейного уюта, стилизованную под ретро-качество VHS. Тут кадры, снятые Шоном и Камилой дома, в том числе во время записи вокальных партий на ноутбук. Также на экране часто появляется щенок лабрадора Тарзан, которого недавно завели артисты.

Кстати, артисты надеются стимулировать просмотры этого клипа через обещание пожертвований. За каждые десять миллионов стримов «Рождественской песни» Шона и Камилы в период с 5 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года будет перечислено 10 000 долларов США в фонд Feeding America через Фонд Шона Мендеса, проект Фонд социального воздействия. Причем это произойдет только при условии минимального пожертвования в размере 100 000 долларов США, то есть артисты надеются набрать 100 млн стримов этого клипа до конца года.

В прошедшую пятницу Шон Мендес представил свой четвёртый альбом «Wonder». Песня «The Christmas Song» вошла в праздничное делюкс-издание альбома.



Shawn Mendes и Camila Cabello

«Я многое узнала о любви с этим парнем. Это не просто счастливые моменты блаженства, которые вы видите на фотографиях и видео - когда вы находитесь в отношениях с кем-то, кажется, что они являются зеркалом, которое отражает вас обратно к себе, - мне постоянно приходится противостоять своим страхам, моим тревогам, моей неуверенности, мои модели мышления, моим представлениям о жизни и о себе. Это не так просто, как иногда кажется на картинках. Иногда это грязно, неудобно и некрасиво, лол. Но нет ничего лучше притяжения, СИЛЫ, которая есть любовь, быть светом в темноте - быть притяжением, которое дает вам неумолимую силу быть смелее, мудрее и лучше, чем вы были вчера. Для нас так инстинктивно любить, даже если наш разум иногда пытается защитить нас от этого, но наша человеческая природа - любить. А быть влюбленным - значит выбирать этого человека снова и снова, преодолевать неприятности. И это намного красивее, жестче и реальнее, чем совершенство. Я полностью за то, чтобы быть уязвимой в социальных сетях, потому что считаю, что здесь показывают только чистоту и совершенство жизни; и это может заставить всех нас чувствовать себя одинокими и странными! Так что поднимите свой бокал за беспорядок и странность бытия человеком и чудом. И за легкость. И за инстинкт. И за безжалостную силу любви», - призналась Камила.