Zivert выпустила экспериментальный альбом «В мире веселых»

В альбом «В мире веселых», выходящий спустя два года после предыдущего релиза, вошло 14 новых песен, представляющих собой микс из неожиданных для певицы музыкальных направлений. По словам представителей Zivert, этот альбом – своего рода рискованный эксперимент, где певица отходит от присущего ей винтажного звучания и отправляется на поиски тех форм и жанров, которые сегодня отражают ее внутренний мир и душевное состояние.

«У меня был тяжелый год, когда я буквально упала на эмоциональное дно, но нашла в себе силы возродиться — как физически, так и ментально. Теперь я суперзаряжена, полна вдохновения, чтобы писать новую музыку. В этом моя цель. Я хочу радовать людей, которые любят мое творчество, новыми песнями, новыми клипами и всем тем, что каждый день активно рождается в моей голове. Я пишу песни тем людям, которым они нужны в данный период жизни. Самое главное, чтобы музыка помогала им, а в каких-то ситуациях и была для них маленьким отдельным миром, вымышленным островком счастья, куда они могут сбежать от своих проблем и каждодневной рутины. Вот в этом и заключается моя миссия», - рассказала певица в интервью Marie Claire.

Работая над созданием «В мире веселых», исполнительница прошла через все стадии рефлексии. Однако, по словам артистки, это и сделало альбом особенным.



Zivert

«Альбом «В мире веселых» разбит на 3 блока + «Выживут человеки» (это заслуживает отдельной главы), и если слушать его от и до, будет ощущаться перетекание из одного состояния в другое, неспроста треклист составлен именно в таком порядке. Zivert - это целая планета, её нутро необъятное. Было бы глупо приковать себя к определенному жанру и двигаться исключительно в нем, потому что он зашёл и за него полюбили. Мы не ради лавров и бабок этим живем. Музыка бесконечно вечная, а мы в ней странствующие космонавты в поисках великолепия. ДНК Zivert - это не только винтажные синты, замешанные с диповым басом. Это, в первую очередь, глубокий посыл!», - поясняет продюсер певицы и автор текстов Богдан Леонович.

Релиз альбома состоялся на лейбле «Семья». В скором времени Zivert также выпустит фильм о создании альбома «В мире веселых».