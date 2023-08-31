Zivert со скандалом уволила своего директора

Подробности грядущего релиза исполнительница хита «ЯТЛ» пока держит в секрете. Параллельно Zivert даёт концерты на различных площадках.

На этом решили нажиться мошенники, жаловалась ещё в конце июля артистка. Они заключали с организаторами договоры, брали залог без ведома исполнительницы хита «Зелёные волны». Накануне выяснилось, что к махинациям причастен концертный директор Юлии (настоящее имя певицы). На эту тему звезда опубликовала в соцсети гневный пост.

«После моего резонансного поста на тему несанкционированной продажи наших концертов нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течении четырех лет. Слава Богу, мир так устроен, что всё тайное рано или поздно становится явным. Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков. Он работал в связке с Кириллом Орешкиным, который не должен был иметь никакого отношения к моей команде и продаже моих концертов. Сейчас же этот департамент у нас зачищен. Влад Поляков уволен, а Кирилл Орешкин теперь уж точно мимо моей деятельности», - объявила Zivert.



Zivert

Теперь у Юлии новый концертный директор.

«Все организаторы, которые имели деловые взаимоотношения с этими людьми относительно моих выступлений, а также те организаторы, которым было трудно взаимодействовать с Владом, знакомьтесь с моим новым концертным директором — Евгения Лазаревская! Ее номер можно найти во всех моих официальных соцсетях. Коммуникацию по моим выступлениям можно и нужно вести только с ней! Теперь мы полностью включены во все детали и выстроим правильную систему на месте тех руин, что оставили предыдущие пассажиры», - добавила артистка.

На этом фоне в Белгороде отменили концерт певицы Zivert, который должен был пройти 29 сентября на "Белгород Арене", сообщил продюсер исполнительницы Богдан Леонович.

«Белгород переносится», – написал он в ответ одной из подписчиц, поинтересовавшейся этим шоу под одним из постов певицы.

Причину отмены шоу Zivert и ее представители не раскрыли, как и новую дату.

Информация о концерте пропала из афиши, размещенной на официальном сайте Zivert, а также с сайтов нескольких крупных билетных операторов.

Это не первый раз, когда шоу артистки не проводятся. Только в этом году выступления певицы отменили в Стамбуле, Ереване, а также Набережных Челнах. По неизвестным причинам команда Zivert перенесла и ее тур по Германии. Ожидается, что он пройдет в 2024 году.