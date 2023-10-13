Zivert советует «Бери и беги»

В треке «Бери и беги» Zivert призывает брать максимум от жизни и бежать по своему пути. Эта композиция стала первым синглом с будущего альбома Zivert «В мире веселых».

«Я должна сказать, что первый куплет этой песни, спетый мной на Бали, абсолютным фристайлом, это очень личный куплет, наболевший. Я никогда не раскрывала подробностей своей частной жизни, но теперь хочу дать вам дотронуться до девичьего сердца через музыку. В новом альбоме я буду много говорить о личном через мои стихи…», - рассказала певица в соцсетях.



Zivert

По словам Юлии, песней «Бери и беги» она решила познакомить своих слушателей с новым звуком и с «выросшей, гораздо более откровенной девчонкой».

«Слово «бег» в этой композиции имеет не прямое значение, это скорее аллегория некого пути. Бери всё, что хочется, всё, к чему тянется твоё сердце, проходи именно свой путь, и конечно береги то, что любишь… Нащупай свой собственный пульс, услышь себя .. чего ты на самом деле хочешь? Что тебе всегда нравилось по-настоящему, спроси себя честно. В каком процессе и с какими людьми ты искренне счастлив? Поговори, наконец, с собой правдиво. А когда найдёшь ответ - бери то, что любишь и беги навстречу новой жизни… И никогда, никогда, слышишь, не забывай это беречь», - пояснила певица.

Дата выхода нового альбома, в который войдет «Бери и беги», пока не объявлена.