«Хроноп» показал, что «Люди, в общем-то, не так плохи»

Эта песня - второй сингл к новому, 12-му по счету студийному альбому «Хронопа». В новом альбоме будет 13 треков, выйдет он в начале следующего года. В клипе показаны хиппи в полях, перебирающие фенечки, танцующие и просто лежащие на траве, причем у всех почему-то очень многозначительный вид.

Слушатели никогда не следовали за «Хронопом» стремглав. Им всегда нужно дать время осознать перемены стиля, перемены образности. К тому же «Хроноп» это не только эстетика, но и мировоззрение. И то и то для меня важно. Мы несколько раз теряли почти всех своих слушателей, потому что многим не нравились происходящие от альбома к альбому изменения. Однако мне самому нравятся именно те исполнители, с альбомами которых никогда не знаешь, что получишь в следующем. Единственное, на что вы можете положиться, так это на то, что все будет по-другому.

Песня предназначена для создания загадочного пространства и для того, чтобы слушатель мог внести в нее свое собственное я. Не уверен, что, если песня открывается слушателю слишком быстро, это хорошо. Круто, если песня ускользает от простой интерпретации и продолжает задавать вопросы в течение некоторого времени. А потом внезапно дверь откроется, и останется лишь войти внутрь.

На новом альбоме я много раз употребляю слово «мы». И это «мы» включает в себя нескольких десятков людей, может быть, сотню-другую-третью, которые ждут наш альбом. Эти «мы» - те, из-под которых сегодня выбита страна, и, наверное, во многом выбит смысл существования. Эти «мы» сегодня рефлексируют и плачут, отчаянно цепляются за свои человеческие качества, а за что еще цепляться...»