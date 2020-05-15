Вышел трибьют «Хронопа» к 35-летию группы

3 мая 2020 года группе «Хроноп» исполнилось 35 лет. Автором большинства песен является Вадим Демидов. Стиль «Хронопа» определяется как мягкий гитарный рок с нестандартными текстами. В середине 1990-х годов группа прошла через увлечение арт-роком. В 2000-е годы группа вернулась к простоте и балладности. Первое выступление «Хронопа» в «электричестве» состоялось в октябре 1986 года на I горьковском рок-фестивале, в жюри которого председательствовал Артем Троицкий. В 1980-е годы «Хроноп» участвовал в ряде знаковых рок-фестивалей, в том числе в Подольском (1987 г.), Новосибирском (1988 г.), Харьковском («Рок против сталинизма», 1989 г.), а также в акции «Рок чистой воды» (1990 г). В апреле 2019 года в музыкальном издательстве «Геометрия» вышел юбилейный 10-й альбом «Отчаянье и любовь», он был доброжелательно встречен музыкальной критикой.

Многие музыканты, еще зимой «застолбившие» хроноповские песни для трибьюта, не смогли записать их из-за карантина, – студии не работают, все на самоизоляции. Большая удача, что 18 исполнителей и групп успели записать песни в срок – прямо к юбилею «Хронопа»: «ЭлектропартиZаны», «Миссия: Антициклон», Олег Чубыкин, Павел Пиковский, Бранимир и другие. Эти треки вошли в первую часть сборника – она называется «Трибьют Весна». Стилистически «Трибьют Весна» весьма разнообразен: от песен морального беспокойства до любовной лирики, от атмосферной акустики до диско, и не без регги.



Обложка трибьюта

Вторая часть Трибьюта «Хронопу» – «Осень» – выйдет в сентябре. В работе над ним участвуют «Разные люди», Евгений Маргулис, «Уматурман» и другие артисты.

«Известно, что поклонники «Хронопа» делятся на две группы – одни любят наши альбомы 90-х годов, другие, их большинство, любят наши песни нулевых и десятых. Так же и артисты, участвующие в трибьюте, - в основном выбрали песни последних лет. Лидирует альбом «Сезон лирохвоста», из него перепето 5 песен, из «Двенадцати писем на небо» - 3», - отмечает Вадим Демидов.

Двое участников трибьюта исполнили вещи из «Легче воды», альбома 91-го года, историю его создания можно прочесть в сборнике «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира. Кстати, с этой же пластинки было забронировано еще две песни, но исполнители не успели их донести до студии, – и потому оставлены на осень. А еще двое музыкантов взялись за совсем ранние песни 86-го года, - те даже никогда не были записаны «Хронопом» (существуют лишь какие-то плохие концертные записи).

«Хроноп» также занят записью нового 11-го альбома. Он будет готов, скорее всего, осенью.