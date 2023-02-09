«Хроноп» посвятил новую песню актрисе Тильде Суинтон

Песня и клип посвящены отчасти актрисе Тильде Суинтон, поэтому в видеоряде - множество женщин странного вида, у них выбелены лица и причудливый макияж.
«Целое десятилетие мы сползаем к упрощению. Настоящее искусство все чаще рассматривается как сложное и ненужное. Сложность рассматривается как враг, как игра злых сил. Отсюда доносы на Третьяковку и изъятие спектаклей из репертуара театров. А в песенной культуре вновь царствуют три дворовых аккорда.
И тогда тем большая ответственность лежит на мыслящих людях, чей долг осмыслять сложность, рефлексировать над происходящим, предлагать интеллектуальные решения. И помогать слушателю соответствовать этой сложности.
Хроноп предлагает: давайте писать сложную музыку! Давайте создавать многомерные образы! Давайте вернем миру сложность!», - говорит Вадим Демидов.
Выход нового альбома «Хронопа» назначен на 17 фнвраля.
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