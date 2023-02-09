«Хроноп» посвятил новую песню актрисе Тильде Суинтон

Эта песня - второй сингл к новому, 12-му по счету студийному альбому «Хронопа». В новом альбоме будет 13 треков, выйдет он в начале следующего года. В клипе показаны хиппи в полях, перебирающие фенечки, танцующие и просто лежащие на траве, причем у всех почему-то очень многозначительный вид.

