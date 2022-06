«Хроноп» как «Случайная жертва случайной войны»

Среди 14 треков - уже известные публике песни «Dezery», ERIN, Павла Чехова, Олега Чубыкина, Mike Glebow, группы «Хроноп», Юрия Цалера и «Птицы Зу» и других.







Открывает сборник премьера - песня «Проснись, герой!» легенды российского new-wave группы «Миссия: Антициклон», прервавшей новым синглом десятилетнее молчание.



Unreal Records: The Best of 2019



Лейбл Unreal records был создан в 2018-м Олегом Чубыкиным и дружественными музыкантами для популяризации музыки в стиле поп-рок.