«Хроноп» как «Случайная жертва случайной войны»

Новая песня Вадима Демидова - нежная гитарная баллада о превратностях жизни. «По ночам люди прорастают сквозь смерть, в венах кровь продолжает греметь, не торопимся мы отлететь...»







Для «Хронопа» это первый релиз с 2019 года. Продюсеры записи - Вадим Демидов и Алекс Репьёв.







«За ушедший год было столько неожиданных и ранних смертей, что, кажется, отношение к смерти начало меняться. Она теперь не та, что живет где-то в другом городе (вспомним, смерть – это то, что бывает с другими