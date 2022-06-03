«Хроноп» как «Случайная жертва случайной войны»

Под нарочито монотонный аккомпанемент гитары Вадима Демидова и виолончели Любови Кузнецовой звучит убаюкивающий голос Демидова со страшной историей о погибших на войне, а в проигрышах взрывается экспрессивная флейта Андрея Малых.
«Хроноп сейчас впервые записал «Случайную жертву случайной войны», хотя мы играли ее на концертах еще в 88-м году. Она не вошла в наш дебютный альбом «Здесь и сейчас», выпущенный на виниле («Мелодия», 91 г). Видимо, записывая альбом в 90-м году, мы посчитали, что время этой песни уже ушло, она утратила актуальность «здесь и сейчас». Но история сделала полный круг, и песня вновь задышала духом времени. И я сегодня себя чувствую в точности, как герой этой песни. Песня записана живым составом: гитары, барабаны, флейта, виолончель. Записать ее без синтезаторов было принципиальным решением», - говорит Вадим Демидов.
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