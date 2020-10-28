«Конец фильма» посвятил песню погибшему от коронавируса звукорежиссеру

«Ни один год не обходится без потерь, их невозможно предугадать, к ним не подготовиться. 2020 унёс несколько дорогих для меня жизней. Среди них звукорежиссёр Дмитрий Добрый. До этого мы успешно работали много лет. Одной из совместных творческих удач стала песня «Новый день», которую свёл Дима. В феврале свели с ним песню «Город», в марте общались, строили планы. 26 апреля 2020 его не стало. Он оказался среди первых жертв первой волны. Прошло уже полгода, впереди 11 ноября, его день рождения. Диме не исполнится 40. Он посвятил свою жизнь музыке, значит кто-то должен посвятить ему песню», - говорит Евгений Феклистов.

Дмитрий Сергеевич Добрый – звукорежиссер, который работал с такими музыкантами, как Линда, Влад Топалов, группа «Звери», «Приключения Электроников», «Тараканы», «Конец фильма», Matrang, Pizza и др. Он родился 11 ноября 1981 года в Московской области. С 1997 до 2001 гг. учился в государственном музыкальном университете им. Гнесиных по классу кларнета. Затем работал в разных студиях звукозаписи.



Дмитрий Добрый

Для группы «Конец Фильма» Дмитрий делал мастеринг и микс альбомов «Далеко» и «На все 100», и ещё нескольких синглов. Последней совместной работой стала песня «Город».