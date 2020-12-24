«Конец фильма» выпустил альбом «Ретроградный Меркурий»

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Группа «Конец фильма» выпустила новый альбом «Ретроградный Меркурий» (слушать альбом).

«Название «Ретроградный Меркурий» альбома группы «Конец Фильма» можно объяснить наличием одноимённой песни, однако существует и более глубокая связь, объединившая десять звуковых дорожек. Временной смене направления движения подвержены не только планеты. Этот суровый и странный год дал возможность оглянуться назад и собрать под одной обложкой незаслуженно забытые песни из далёкого и не очень далёкого прошлого группы. Кажется, незамеченная в 2004 песня «Худшее, конечно, впереди!» в 2020 звучит уместней, острей и убедительней. В песнях из «допандемийного» прошлого сохранился неподдельный оптимизм, которого, возможно, так не хватает сейчас. Не случайно заканчивается альбом песней «Новый год». В этом году коронавирус унёс жизнь звукорежиссёра Дмитрия Доброго, который её сводил. Но песня остаётся той же. Новый год остаётся для всех нас временем надежд и ожиданием чуда! Планеты, звёзды, вирусы бессильны, пока в нас звучит музыка», - говорится в пресс-релизе.

В альбом вошли 10 песен, в том числе дуэты с Галиной Босой, «Серьгой» и Томми Нокером.

Евгений Феклистов
Евгений Феклистов

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