«Конец фильма» выпустил альбом «Ретроградный Меркурий»

Альбом «Город Грехов» стал первым студийным альбом группы после шестилетнего перерыва. Предыдущий альбом «На все 100» был выпущен в 2012 году.





В новый альбом вошло девять треков, в том числе дуэт с Женей Любич «Где ждёт любовь».



