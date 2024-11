Мэрилин Мэнсон выпустил первый за 5 лет альбом

В первый за пять лет и 12-й по счету студийный альбом Мэрилина Мэнсона музыканта вошли 9 треков, в том числе выпущенные ранее синглы и клипы «As Sick As The Secrets Within», «Raise The Red Flag» и «Sacrilegious». Новинка представлены на всех цифровых сервисах, включая Яндекс.Музыку.

Продюсеры – Marilyn Manson, Tyler Bates. "One Assassination Under God - Chapter 1" стал первым плодом сотрудничества американского шок-рокера и лейбла Nuclear Blast. Альбому предшествовал выпуск трёх синглов: "As Sick as the Secrets Within", "Raise the Red Flag" и "Sacrilegious" Синглы имели успех после выпуска, достигнув высоких позиций в нескольких американских и британских чартах синглов.



Marilyn Manson

Группа много гастролировала в поддержку альбома. Летом 2024 года они отыграли тур по Северной Америке вместе с Five Finger Death Punch, а также провели серию сольных концертов. В феврале 2025 года они также планируют отправиться в тур по Европе.

Музыкант также представил клип на песню Sacrilegious. Режиссёром видеоролика выступил Билл Юкич.

Судя по названию, Мэнсон планирует выпустить и вторую часть альбома, но о сроках пока не сообщил. В феврале 2025 года Мэрилин отправится в тур в поддержку альбома, а также примет участие в нескольких фестивалях.