Marilyn Manson потерял сознание на сцене

Мэнсон смог исполнить только 5 песен и прервал концерт. Как сообщают очевидцы, сначала он был в хорошей форме, но в перерыве между песнями пожаловался на плохое самочувствие из-за жары, однако, продолжил шоу.

Во время исполнения «Sweet Dreams» ему стало заметно хуже. Он стоял, держась за микрофонную стойку, а закончив песню, упал. К нему подбежали ассистенты.

«Спасибо за понимание, Хьюстон. Я был под врачебным присмотром, но я старался изо всех сил, и вы, ребята, были потрясающими», - написал артист в Твиттере.

Здоровью артиста ничего не угрожает, об отмене грядущих концертов не сообщается.