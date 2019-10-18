Marilyn Manson закопал себя в могилу

Это традиционный кантри-блюзовый стандарт, известный также под названием «Run On for a Long Time» или «Run On», представляющая собой обращение к грешникам с предупреждением о том, что сколько бы они ни пытались уйти от божьей кары, она их всё равно настигнет.

В разное время эту песню исполняли Одетта, Элвис Пресли, Моби, Джонни Кэш и многие другие.



Marilyn Manson

В клипе режиссера Tim Mattia Мэнсон разгуливает по кладбищу, при свете фар внедорожника закапывая какого-то висельника в могилу. В финале клипа выясняется, что жертва - это он сам.

Впервые God's Gonna Cut You Down в исполнении Мэрилина Мэнсона появилась в саундтреке фильма "24 часа на жизнь" (2017 год) с Итаном Хоуком в главной роли.