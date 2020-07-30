Marilyn Manson выпустил заглавный клип альбома «We are chaos»

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Мэрилин Мэнсон выпустил клип на песню «We are chaos», которая станет заглавной композицией будущего альбома (смотреть клип).

Видео на «We are chaos» снял режиссер Мэтт Махурин. В клипе лицо Мэнсона трансформируется в различные предметы: таблетку, облака, вазу для цветов, сосуд со странной жидкостью, череп и кости, музыкальный инструмент. Также певец превращается в других людей и его протыкают месяцем.

«Это концептуальный альбом. В нем так много комнат, шкафов, сейфов и ящиков. Но в душе и в вашем музее воспоминаний худшее — это всегда зеркала. Осколки призраков преследовали меня, когда я писал большую часть этих текстов», — рассказал Мэнсон.

Marilyn Manson
Marilyn Manson

В альбом «We Are Chaos», который лицензирован UMG, войдут десять треков: «Red, Black and Blue», «We Are Chaos», «Don’t Chase The Dead», «Paint You With My Love», «Half-way&One Step Forward», «Infinite Darkness», «Perfume», «Keep My Head Together», «Solve Coagula» и «Broken Needle».

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