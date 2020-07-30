Marilyn Manson выпустил заглавный клип альбома «We are chaos»

Мэнсон рассказал, что записал его для саундтрека сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга, где Мэнсон сыграл одну из ролей.





Исполнение Мэрилина заметно отличается от оригинальной версии Джима Моррисона, - большую часть занимает речитатив в исполнении Мэнсона и скримы, положенные на привычно лязгающий саунд.

