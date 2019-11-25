Мэрилин Мэнсон перепел Doors

Мэнсон рассказал, что записал его для саундтрека сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга, где Мэнсон сыграл одну из ролей.

Исполнение Мэрилина заметно отличается от оригинальной версии Джима Моррисона, - большую часть занимает речитатив в исполнении Мэнсона и скримы, положенные на привычно лязгающий саунд.

В лирик-видео на песню продолжительностью 8,5 минут, снятом режиссером Зевом Динсом, показано, как появляется на свет жутковатая обложка сингла. Ее Мэнсон собственноручно нарисовал акварельными красками.



Marilyn Manson