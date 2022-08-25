Сюзанна поделилась новыми песнями

Около шатра, который раньше был летним кинотеатром «Пионер», блистают порочно-льдинистые зеркальные буквы логотипа «Яндекс Музыка». Внутри шатер похож на хипстерскую (устаревшее слово, но верное) тусовку: стены с аудио-книгами, подушки на местах, светящиеся логотипы Яндекс-сервисов, ну разве что кофеен нет. Звук обеспечивают несколько порталов, их явно недостаточно для мощного стадионного звука, но для клубного концерта этого вполне достаточно.

Сюзанна показала свой абсолютно типичный концерт, несмотря на все обещания. Она пела вживую, а аккомпанемент ограничился по сути минусовкой, поверх которой гитарист и продюсер Никита Каменский пытался что-то экспрессивно наигрывать сверху, - но это выглядело очень странно. Например, он начинал какую-то партию, а потом эмоционально переходил на другую с флэнджером, но первая партия продолжала звучать в колонках… В сухом остатке звук остался в студийном качестве, поскольку Каменский вообще не заморочился созданием мощного концертного звука, - а достаточно было пригласить живых барабанщика и басиста, как у Моргенштерна. Но нет. Это было откровенно жалко и хлипко.



Сюзанна Варнина

Но сама Сюзанна работала, как в последний раз. Она воодушевленно исполнила треки из своего дебютного альбома «Megalith» - по сути электронную психоделику, Это было странно, потому что эти эксперименты вообще не заходят публике, но Сюзанна уверена, что так и должно быть. Кстати, Сюзанна в облегающем розовом комбинезоне вообще не очень-то интересовалась мнением сидящей публики об успехе ее песен.

Сюзанна перешла к пластинке Karaoke Provoke — но и тут публика не слишком была склонна к одобрению новых песен. Народ молчал. И даже когда Сюзанна стала исполнять треки с альбома «Сверхновая» и премьеру треков «Кровь на полу», «Запомни» и «Милагрос» из осеннего альбома певицы «Альтернатива», - ощущение заурядного клубного концерта только усилилось.



Сюзанна Варнина

Сюзанна обладает мощным народническим голосом, полноценно грудным, но совсем не понимает, кажется, как его использовать. Она пытается экспериментировать, выдумывает мелизмы, - но около четверти ее попыток откровенно фальшивы и неудачны. Ей очень нужен педагог-фониатор, но учится ли она вокалу — вопрос.







А вот кто по полной сделал это концерт — так это танцевальная группа. Они отработали шоу по-полной. Им только респекты, - ну просто удивительно, как они танцевали гибко и слипко, нежно и грубо, лирично и экспрессивно.



Сюзанна и танцоры

После ухода из проекта Сюзанна и «Мальбэк» певица не смогла создать сколько-нибудь яркие треки. Публика как заведенная пыталась создать иллюзию хитовости для всех поп-треков, но но не смогла. Сюзанна идет по пути Сати Казановой и Александра Шульгина, не очень успешно завершивших свою карьеру.

Зато во время концерта художница Алина Виноградова рисовала обложку нового альбома Сюзанны, который выйдет осенью. Изначально это был почти черный квадрат Малевича, но за время концерта художница нарисовала всклокоченные абрисы лица Сюзанны, чем-то похожие на обложки «Короля и Шута».



Нарисованная обложка альбома Сюзанны

Гуру КЕН

Фото: Михаил БРАЦИЛО, «Москультура»