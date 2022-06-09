«Воскресение» показало новую песню «По дороге в небеса»

Лидер команды Алексей Романов поделился подробностями о том, как проходила работа над книгой.



Воскресение



«Мы с Сережей обсуждали все в цифровом виде. Разумеется, я читал материал: главу за главой, все что он мне присылал. Мы что-то правили, что-то уточняли, что-то так и не удалось уточнить, потому что все равно это проекция. Он по-своему видит, я вижу по-своему, и какие-то события трактуются немного по-разному. По крайней мере, на данный момент это наиболее полное издание. Потому что