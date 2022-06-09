«Воскресение» показало новую песню «По дороге в небеса»

Слова и музыка к новой песне принадлежат Алексею Романову.
«Черновик стиха лежал несколько лет, и в таком виде был опубликован в сборнике Алексея Романова «Всё сначала». Первый эскиз к песне Романов сделал дома в 2019 году, как основу для репетиций. В конце 2019 года пришла идея барабанного рисунка и слова стали становиться по местам. Затем пришла мысль сделать «рамку» из мелодии, тоже пролежавшей без дела много лет, и к этому времени уже стало понятно, о чём песня. Текст на вступление и финал тоже придумался довольно быстро. Аранжировка была изобретена дома у Романова на компьютере, и отшлифована на репетициях совместными усилиями всей группы. Потом на репетиционной базе была сделана запись живьём, в 2020 продолжили работу над песней на студии Игоря Клименкова. Окончательная версия песни «По дороге в небеса» оформилась уже в конце 2021 года. Автор видеоклипа — Клычев Батыр Клычевич, творческий псевдоним Lastart. Весь ассоциативный ряд и манера подачи принадлежит ему».
В записи принимали участие: Алексей Романов – автор, вокал, гитара; Игорь Хомич — гитара; Алексей Коробков — барабаны; Сергей Тимофеев — бас; Дмитрий Симонов— бас; Юрий Смоляков — клавиши, бэк-вокал; Ксения Коробкова — бэк-вокал; Игорь Клименков — звукорежиссура.
24 сентября лидеру «Воскресения» Алексею Романову исполняется 70 лет. Сейчас в самом разгаре юбилейный концертный тур группы под названием «Топор в озере», посвящённый этому событию.
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