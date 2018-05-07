Умер экс-участник «Машины времени» Владимир Сапунов

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Директор и администратор группы "Воскресение", бывший администратор и экс-участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов скончался на 66-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь групп Антон Чернин в воскресенье.

"Случилось это сегодня ночью. Он болел очень много лет. Долгие годы передвигался в инвалидной коляске, продолжая руководить, вести дела "Машины времени" и "Воскресения" как директор. Собственно, от дел "Машины времени" он отошел только в конце прошлого года", - сказал Чернин.

Владимир Сапунов
Владимир Сапунов

Он добавил, что о дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Владимир Сапунов занимал пост директора-администратора группы "Машина времени" с 1994 по 2017 год, группы "Воскресение" - с 1993 года. Его младший брат Андрей Сапунов был участником группы "Воскресение" до 2016 года.

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