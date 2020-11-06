«Машина Времени» выпустила новый альбом «В метре»

Специально для Яндекс-музыки сделана Deluxe Verison альбома с комментариями Андрея Макаревича к каждой из 10 песен альбома, среди которых уже известные треки «Просыпается ветер» и «Все корабли сегодня вернутся домой».

«Мы сидели с Сашей Кутиковым, придумывали название, перебрали довольно много словосочетаний. Вообще это мучительное занятие для меня - придумать хорошее название. Название «В метре» нам показалось удачным. Потому что «в метре» - это и в метре от обрыва, и в метре от счастья, и в метре - это когда музыканты играют вместе и ровно, это хороший музыкальный термин. Обложку нарисовал я сам, она, по-моему, просилась. Записывались мы на студии «Полифон», как обычно. А мастеринг все-таки сделали на Abbey Road. После того, как мы там поработали, уже трудно отказать себе в этом удовольствии», - рассказывает Андрей Макаревич.

Андрей Макаревич признаётся в комментариях, что песня «Стена» навеяна прекрасной песней БГ «Пошел вон, Вавилон», однако затем песня начала собственную жизнь и стала «машиновской». И в ней звучит музыкальный инструмент дульсимер, которого нет в песне, которая называется «Пой песню, пой, дульсимер».

Предыдущий альбом у «Машины времени» вышел в 2016 году, он называется «ВЫ».