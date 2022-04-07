Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз

Десятки артистов и групп приняли участие в онлайн-акции «Жыве Беларусь!», организованной World Online Festival и порталом Звуки.ру. В ходе акции любой музыкант может разместить свой ролик и слова поддержки на Youtube-канале акции. Менее чем за 10 дней акция уже собрала более 100 заявок от инди-музыкантов. Вчера к акции присоединился Андрей Макаревич.

