Юбилейного фильма про «Машину времени» не будет

Об этом рассказал РИА Новости лидер коллектива Андрей Макаревич.

"Денег нет. Я не занимался сам поисками спонсорских денег, это унизительное дело", - сказал Макаревич.

При этом он добавил, что в министерстве культуры изначально были не против проекта, но затем, по его словам, отказали в финансовой поддержке.

Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени". Макаревич уточнил, что инициатором съемок выступил режиссер Андрей Комаров. Картина должна была состоять из 10-15 новелл.

При этом предполагалось, что каждая новелла будет снята отдельным режиссером. Принять участие в съемках согласились режиссеры: Павел Лунгин, Александр Митта, Михаил Сегал, Борис Хлебников, Гарик Сукачев, Валерий Тодоровский, Юрий Быков и другие.

Согласно документу, опубликованному Макаревичем, проект готовила компания "Star Media". В документе начальник управления президента по общественным проектам просит Минкультуры РФ рассмотреть возможность поддержать проект.

"Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам", тогдашний министр культуры Мединский "на словах" сообщил, что не против. "Закончилось всё действительно на Любимовой (она заведовала кино в минкульте)", - утверждает Макаревич.

Нынешний министр культуры Ольга Любимова возглавляла тогда департамент кинематографии в ведомстве. Ей приписывают слова, сказанные в адрес Андрея Макаревича: «Мы врагов не поддерживаем».

Советская рок-группа "Машина времени" была основан Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года.