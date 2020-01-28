Юбилейного фильма про «Машину времени» не будет

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Фильм о группе "Машина времени" к ее 50-летию не будет снят из-за отсутствия финансирования, его запретила нынешний министр культуры Любимова.

Об этом рассказал РИА Новости лидер коллектива Андрей Макаревич.

"Денег нет. Я не занимался сам поисками спонсорских денег, это унизительное дело", - сказал Макаревич.

При этом он добавил, что в министерстве культуры изначально были не против проекта, но затем, по его словам, отказали в финансовой поддержке.

50-летие Машины Времени

Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени". Макаревич уточнил, что инициатором съемок выступил режиссер Андрей Комаров. Картина должна была состоять из 10-15 новелл.

При этом предполагалось, что каждая новелла будет снята отдельным режиссером. Принять участие в съемках согласились режиссеры: Павел Лунгин, Александр Митта, Михаил Сегал, Борис Хлебников, Гарик Сукачев, Валерий Тодоровский, Юрий Быков и другие.

Согласно документу, опубликованному Макаревичем, проект готовила компания "Star Media". В документе начальник управления президента по общественным проектам просит Минкультуры РФ рассмотреть возможность поддержать проект.

"Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам", тогдашний министр культуры Мединский "на словах" сообщил, что не против. "Закончилось всё действительно на Любимовой (она заведовала кино в минкульте)", - утверждает Макаревич.

Нынешний министр культуры Ольга Любимова возглавляла тогда департамент кинематографии в ведомстве. Ей приписывают слова, сказанные в адрес Андрея Макаревича: «Мы врагов не поддерживаем».

Советская рок-группа "Машина времени" была основан Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года.

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